Giappone, PIL 4° trimestre rivisto al rialzo a +0,3%

(Teleborsa) - Segnali di crescita per l'economia del Giappone
nel 4° terzo trimestre
del 2025. Secondo l'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL)
nei tre mesi è salito dello 0,3%, più dello 0,1% indicato nella stima preliminare. Nel trimestre precedente, il PIL era sceso dello 0,6%.
Anche su base annua
, il Prodotto Interno Lordo registra una espansione dell'1,3% rispetto al +0,2% delle stime preliminari e al -2,3% del trimestre precedente.(Foto: Photo by Alex Knight on Unsplash)