Giappone, PIL 4° trimestre rivisto al rialzo a +0,3%

(Teleborsa) - Segnali di crescita per l'economia delneldel 2025. Secondo l'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, ilnei tre mesi è salito dello 0,3%, più dello 0,1% indicato nella stima preliminare. Nel trimestre precedente, il PIL era sceso dello 0,6%.Anche, il Prodotto Interno Lordo registra una espansione dell'1,3% rispetto al +0,2% delle stime preliminari e al -2,3% del trimestre precedente.