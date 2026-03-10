Milano 9-mar
44.025 0,00%
Nasdaq 9-mar
24.967 +1,32%
Dow Jones 9-mar
47.741 +0,50%
Londra 9-mar
10.250 0,00%
Francoforte 9-mar
23.409 0,00%

Giappone, PIL 4° trimestre rivisto al rialzo a +0,3%

Economia, Macroeconomia
Giappone, PIL 4° trimestre rivisto al rialzo a +0,3%
(Teleborsa) - Segnali di crescita per l'economia del Giappone nel 4° terzo trimestre del 2025. Secondo l'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL) nei tre mesi è salito dello 0,3%, più dello 0,1% indicato nella stima preliminare. Nel trimestre precedente, il PIL era sceso dello 0,6%.

Anche su base annua, il Prodotto Interno Lordo registra una espansione dell'1,3% rispetto al +0,2% delle stime preliminari e al -2,3% del trimestre precedente.

(Foto: Photo by Alex Knight on Unsplash)
Condividi
```