L'Istat conferma PIL 4° trimestre in crescita dello 0,3% su trimestre e dello 0,8% su anno

(Teleborsa) - Il PIL
(prodotto interno lordo) del quarto trimestre del 2025
, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% rispetto al quarto trimestre del 2024
. Lo riporta l'Istat
confermando pertanto le stime preliminari rilasciata a gennaio scorso. Il PIL del quarto trimestre inoltre risulta in aumento rispetto ai dati del terzo trimestre (+0,1% su base congiunturale e +0,6% su base tendenziale).
Il quarto trimestre del 2025 ha avuto due giornate lavorative
in meno del trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al quarto trimestre del 2024.
La variazione acquisita
per il 2026 è pari allo 0,3%.
In termini congiunturali
, si registra la crescita dei due principali aggregati della domanda interna, più debole per i consumi finali nazionali
(+0,1%) e più sostenuta per gli investimenti fissi lordi
(+0,9%). Per contro, con riferimento alla domanda estera, si stima un calo delle esportazioni
dell’1,2% e un aumento delle importazioni
dell’1,0%.
La domanda nazionale
al netto delle scorte ha contribuito per 0,3 punti percentuali alla crescita del Pil: +0,1 punti i consumi finali di famiglie, ISP e amministrazioni pubbliche (AP) e +0,2 punti gli investimenti fissi lordi. Per contro, il contributo della domanda estera netta
alla variazione del Pil è risultato negativo per 0,7 punti percentuali, mentre la variazione delle scorte ha contribuito positivamente per 0,7 punti percentuali.
Dal lato dell’offerta
, si registrano andamenti congiunturali positivi del valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi: +0,2% nell’agricoltura, +0,8% nell’industria e +0,1% nei servizi.
Con riferimento al mercato del lavoro
, sono risultate stabili le ore lavorate e le unità di lavoro, mentre i redditi da lavoro dipendente pro-capite sono cresciuti dello 0,5%.