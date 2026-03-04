L'Istat conferma PIL 4° trimestre in crescita dello 0,3% su trimestre e dello 0,8% su anno

(Teleborsa) - Il(prodotto interno lordo) del, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è. Lo riporta l'confermando pertanto le stime preliminari rilasciata a gennaio scorso. Il PIL del quarto trimestre inoltre risulta in aumento rispetto ai dati del terzo trimestre (+0,1% su base congiunturale e +0,6% su base tendenziale).Il quarto trimestre del 2025 ha avuto duein meno del trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al quarto trimestre del 2024.Laper il 2026 è pari allo 0,3%.In termini, si registra la crescita dei due principali aggregati della domanda interna, più debole per i(+0,1%) e più sostenuta per gli(+0,9%). Per contro, con riferimento alla domanda estera, si stima undell’1,2% e undell’1,0%.Laal netto delle scorte ha contribuito per 0,3 punti percentuali alla crescita del Pil: +0,1 punti i consumi finali di famiglie, ISP e amministrazioni pubbliche (AP) e +0,2 punti gli investimenti fissi lordi. Per contro, il contributo dellaalla variazione del Pil è risultato negativo per 0,7 punti percentuali, mentre la variazione delle scorte ha contribuito positivamente per 0,7 punti percentuali.Dal lato dell’, si registrano andamenti congiunturali positivi del valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi: +0,2% nell’agricoltura, +0,8% nell’industria e +0,1% nei servizi.Con riferimento al, sono risultate stabili le ore lavorate e le unità di lavoro, mentre i redditi da lavoro dipendente pro-capite sono cresciuti dello 0,5%.