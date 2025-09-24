Open Fiber inaugura a Pescara il nuovo Edge Data Center: innovazione e sostenibilità al servizio dei territori

(Teleborsa) - Si è svolta oggi, a(CH), alle porte di Pescara, l’inaugurazione del nuovodi, una delle prime strutture che contribuiranno nel breve alla realizzazione di un progetto esteso a livello nazionale. Presenti, dirigente Servizio "Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione" Regione Abruzzo,, Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico,, Responsabile Technology Area Centro di Open Fiber,, Responsabile Marketing Mercato Business Open Fiber,, Amministratore Delegato Namex, e, Head of Southern Europe RETN.Il, che integra i grandi hub centralizzati con nodi locali ad alte prestazioni, nasce per portarepiù vicino alla loro origine. In questo modo diventa possibile ridurre sensibilmente la latenza e abilitare servizi innovativi ad alto valore aggiunto unitamente all’uso dell’intelligenza artificiale, l’, le applicazioni 5G e le piattaforme di smart city. L’infrastruttura, direttamente connessa alle reti di accesso in fibra ottica di Open Fiber, è progettata per offrire affidabilità, scalabilità e continuità operativa. Grazie a un’architettura modulare, inoltre, ogni nodo può dialogare con gli altri, garantendo ridondanza geografica, disaster recovery e una distribuzione intelligente delle risorse di calcolo e storage.Particolare attenzione è stata posta anche alla, con sistemi die soluzioni alimentate da. L’approccio distribuito, oltre a ridurre i consumi concentrati in un unico punto, permette di avvicinare i data center agli utenti finali e alle imprese locali, favorendo la crescita dei territori e riducendo l’impatto ambientale complessivo. Allo stesso tempo, la distribuzione geografica dei Data Center, avvicinando l’archiviazione e l’elaborazione dei dati alla loro fonte, contribuisce alla protezione e la sovranità dei dati, un tema sempre più strategico per il tessuto economico e istituzionale del Paese.Ilè pensato per rispondere alle esigenze di imprese, pubbliche amministrazioni, operatori ICT e startup innovative. I clienti potranno beneficiare di servizi di collocation, cloud ibrido e supporto alle nuove tecnologie emergenti senza dover sostenere i costi e le complessità di una. L’integrazione con i principali Internet Exchange Point garantisce inoltre, rimanendo in locale, la connessione a banda ultralarga con i più importanti punti di scambio dati a livello nazionale, abilitando l’Abruzzo come snodo digitale di rilievo nel Centro Italia."Con l’Edge Data Center di Pescara diamo un contributo concreto e tangibile allo sviluppo digitale del territorio – ha dichiarato, Responsabile Marketing Mercato Business Open Fiber –. Questa infrastruttura è il frutto di un piano nazionale che vuole trasformare il nostro modo di gestire i dati: non solo centralizzati, ma anche distribuiti, in prossimità dei punti in cui vengono generati e utilizzati. In questo Data Center le imprese locali, gli enti pubblici e le startup potranno trovare un alleato per affrontare con maggiore competitività le sfide della transizione digitale, accedendo a servizi avanzati in maniera efficiente e sostenibile. È un passo importante non solo per l’Abruzzo, ma per l’intero Paese, perché significa rendere più resilienti e performanti le nostre reti, avvicinare i benefici dell’innovazione alle comunità locali e creare le condizioni per attrarre investimenti e nuove professionalità qualificate. Il nostro obiettivo è costruire un ecosistema inclusivo e di lungo periodo, capace di generare valore per il territorio e per il sistema Italia".Per, Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico: "L’inaugurazione dell’Edge Data Center di Open Fiber a Pescara rappresenta un passaggio strategico per il nostro territorio. Le imprese hanno bisogno di infrastrutture digitali solide e diffuse per affrontare con competitività la transizione tecnologica e ambientale. Oggi la velocità, la sicurezza e la capacità di gestione dei dati non sono più optional, ma veri fattori produttivi al pari dell’energia e della logistica. Questo investimento riduce il digital divide e rende l’Abruzzo un nodo centrale nei flussi nazionali ed europei, capace di attrarre startup, innovazione e nuovi talenti. Il nostro compito, come sistema imprenditoriale, è cogliere questa opportunità, accompagnare le imprese nei percorsi di digitalizzazione e rafforzare le competenze. Così si costruisce sviluppo sostenibile e duraturo, in grado di generare valore per il territorio e per l’intero Paese".Open Fiber ha messo in vendibilitàin(Fiber To The Home) confermandosi di gran lunga il principale operatore FTTH in Italia, tra i leader in Europa, e il primo tra gli operatori wholesale only del continente.L’iniziativa si inserisce nella prima fase deldi Open Fiber per la realizzazione di una, già operativi a Roma, Milano e Pescara, e destinati a crescere progressivamente fino a comprendere decine di siti interconnessi in tutto il Paese. Una rete diffusa, resiliente e sostenibile che accompagnerà l’Italia nel percorso verso la piena digitalizzazione e l’adozione delle tecnologie di prossima generazione.