Oracle si prepara a collocare 15 miliardi di bond investment grade

Oracle

(Teleborsa) -si prepara a collocare una serie didi dollari di diversa scadenza, per reperire le risorse necessarie aed, eventualmente, effettuare qualche. La big tecnologica statunitense, secondo quanto anticipato da Bloomberg, annuncerà oggi il collocamento di obbligazioni .La società attiva nel settore delle infrastrutture cloud dovrebbe collocare sul mercato ben, per un totale di 15 miliardi di dollari, compreso, hanno riferito fonti vicine alla questione, indicando che il prezzo dovrebbe offrire unoin più rispetto ai titoli del Tesoro di pari scadenza. L'ultimo collocamento di Oracle risale allo scorso gennaio. Il consorzio di collocamento annovera banche del calibro di Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Holdings, JP Morgan.potranno essere utilizzati per spese in conto capitale,, o per altri scopi aziendali generali, incluso il rimborso del debito. Ma occorre ricordare che l'emissione arriva in scia ad una serie di importantida Oracle per fornire infrastrutture cloud aper lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Le risorse potranno quindi finanziarie le maggiori spese che l'azienda dovrà affrontare per l'adeguamento delle infrastrutture, dal momento che si prevede che spenderà centinaia di miliardi di dollari nei prossimi anni per l'affitto e l'alimentazione di data center. C'è poi la possibilità dicome quella di, nella quale è coinvolta anche la società fondata da larry Ellison, il cui nome è stato fatto direttamente da Trump.Oracle non sta investendo solo in infrastrutture, ma si sta dotando anche di una, una scelta che non convince del tutto in vista del periodo impegnativo che l'attende e del rischio che una doppia guida possa rallentare il processo decisionale. La società ha annunciato una, nominando. Oracle aveva già avuto una struttura con due CEO in passato, quando Safra Catz aveva condiviso la guida con Mark Hurd. Ma in quegli anni il titolo aveva sottoperformato il settore tech.