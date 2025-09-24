Milano
17:35
42.423
-0,13%
Nasdaq
19:02
24.457
-0,50%
Dow Jones
19:02
46.156
-0,30%
Londra
17:35
9.250
+0,29%
Francoforte
17:35
23.667
+0,23%
Mercoledì 24 Settembre 2025, ore 19.18
Home Page
/
Notizie
/ Pesante sul mercato di New York Illumina
Pesante sul mercato di New York Illumina
Migliori e peggiori
,
In breve
24 settembre 2025 - 18.00
Retrocede molto l'
azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,07%.
Argomenti trattati
New York
(421)
Titoli e Indici
Illumina
-3,99%
