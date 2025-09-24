Milano 11:20
42.366 -0,26%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:20
9.212 -0,12%
Francoforte 11:19
23.583 -0,12%

Piazza Affari: andamento negativo per Stellantis
Seduta in ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che mostra un decremento del 2,39%.
