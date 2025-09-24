Piazza Affari: brillante l'andamento di Leonardo

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 3,40%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni tecniche di breve periodo delsuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 52,77 Euro e supporto visto a quota 51,61. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 53,93.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)