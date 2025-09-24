Milano 11:21
42.367 -0,26%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:21
9.211 -0,13%
Francoforte 11:20
23.580 -0,13%

Piazza Affari: calo per l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: calo per l'indice dei servizi di consumo italiano
Perde terreno il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che retrocede a 28.484,19 punti, ritracciando dello 0,97%.
Condividi
```