Piazza Affari: si concentrano le vendite su Mediobanca

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'istituto di piazzetta Cuccia
, con una flessione del 2,25%.
Lo scenario su base settimanale di Mediobanca
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo della banca d'affari italiana
evidenzia un declino dei corsi verso area 19 Euro con prima area di resistenza vista a 19,41. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 18,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)