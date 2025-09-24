Studio BCE: contante è essenziale nelle crisi, forniture siano garantite

(Teleborsa) - Mentre la quota di contante nelle transazioni quotidiane è diminuita nell'eurozona, ilnegli ultimi due decenni. È quanto osserva uno studio della Banca centrale europea () sul tema, suggerendo che occorre garantire un accesso sufficiente al contante, data la sua importanza in tempi di crisi.Il valore delle banconote in circolazione ha costantemente mantenuto unaanni, con un aumento temporaneo durante gli anni della pandemia di COVID-19 e una moderazione a partire dalla seconda metà del 2022 a causa dell'aumento dei tassi di interesse. Rappresenta inoltre una quota costante di circa il 10% di M3 (aggregato monetario ampio), una misura che comprende altre attività liquide denominate in euro.La domanda sostenuta di contante, nonostante la proliferazione di alternative di pagamento digitali, suggerisce la "", si legge nello studio firmato da Francesca Faella e Alejandro Zamora-Perez. Questa domanda complessiva stabile contrasta con la quota decrescente di contante nei pagamenti quotidiani, un fenomeno spesso definito "il paradosso delle banconote".La domanda sostenuta di banconote è stata amplificata da forti aumenti della domanda pubblica durante le principali crisi, il che evidenzia il ruolo e leL'insorgenza di- come la crisi finanziaria del 2008, la crisi del debito sovrano in Grecia del 2014-15, lo scoppio della pandemia di COVID-19 o l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022 - ha innescato "un'impennata immediata ed estrema nell'acquisizione di contante da parte del pubblico".Anche la, che riflette le spedizioni nette dalle banche wholesaler a clienti al di fuori dell'area euro, ha registrato un'impennata durante eventi di rilevanza globale come la crisi del 2008 e ha mostrato una risposta alla guerra in Ucraina. Al contrario, ladi "contanti in caveau", che rappresenta una componente minore della circolazione totale (4%-6%), mostra una minore sensibilità agli eventi di crisi, con la notevole eccezione di un picco durante l'intensificarsi della pandemia di COVID-19 in Europa a marzo 2020.Entro la fine del 2020, l'emissione netta cumulativa di banconote nell'area euro era aumentata di oltre 140 miliardi di euro. Ciò ha rappresentato un aumento di oltre 85 miliardi di euro (oltre il 130%) rispetto all'aumento medio annuo di circa 55 miliardi di euro registrato negli anni precedenti la pandemia (2015-19). Anche all'inizio del 2021, la circolazione "in eccesso" (emissione annua effettiva meno l'emissione annua media pre-pandemia) è rimasta sostanziale, attestandosi a circa 55 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Questo aumento prolungato delle banconote in circolazione si è verificato nonostante un concomitante e ben documentato declino del loro utilizzo per le transazioni quotidiane, dovuto a preoccupazioni sanitarie, lockdown e all'accelerazione del passaggio ai pagamenti online e contactless. In altre parole, laa causa di un forte aumento delle disponibilità liquide abbinato a un indebolimento dei flussi di banconote.In seguito all'invasione, i(come Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Finlandia) hanno registrato una domanda notevolmente più elevata, con livelli di emissione che hanno raggiunto da sei a dieci deviazioni standard al di sopra delle rispettive medie storiche. Una deviazione di questa portata è altamente insolita. Anche paesi in cui gli istituti di credito sono significativamente impegnati nel commercio valutario internazionale, come Germania e Austria, hanno registrato un insolito eccesso di domanda.Secondo i ricercatori, i risultati suggeriscono che le caratteristiche uniche del contante - il fatto che sia tangibile, resiliente, offline e ampiamente accettato - diventano fondamentali durante le crisi e possono anche essere sfruttate per la preparazione alle crisi. Di conseguenza, diverse autorità europee e nazionali hanno emanatoin caso di emergenze improvvise e inaspettate.Inoltre, i dati sottolineano la continua importanza per le banche centrali e il settore privato di, che comprenda scorte adeguate e piani di continuità operativa resilienti.