Trasparenza salariale: il 71% dei manager italiani non crede ridurrà il gender pay gap

(Teleborsa) - Lama sono in molti a chiedersi se la Direttiva Europea possa davvero rivoluzionare il mondo del lavoro in Italia. Un recente sondaggio disoluzione all-in one per la gestione della retribuzione del lavoratore, condotto su un campione di oltre 100 professionisti tra HR e Manager, ha rivelato una situazione complessa e ricca di contrasti.o sul suo impatto reale e una preoccupante mancanza di preparazione da parte delle aziende.Il. Eppure, a un'attitudine complessivamente favorevole (il 55% si dice molto o abbastanza a favore), fa da contraltare una profonda sfiducia: il 61% dei rispondenti non crede che la direttiva contribuirà a colmare il gender pay gap. Questa percentuale sale al 71% tra i manager e i CEO, suggerendo una visione pessimistica (o forse più realista) ai vertici aziendali.Nonostante la consapevolezza,Solo il 19% delle aziende ha già avviato attività concrete di adeguamento. L'impressione è che si stia sottovalutando la complessità operativa che la direttiva comporta, con le aziende che si concentrano più sull'adeguamento dei processi HR (45% degli HR Manager) e sulla gestione dell'obbligo di trasparenza verso i dipendenti (46% dei manager) piuttosto che sul rischio di sanzioni legali, che preoccupa solo il 6% del campione totale."Dal nostro sondaggio emergono dei dati che mettono in luce una realtà complessa e sfaccettata. Senza dubbio c’è un'alta consapevolezza della direttiva, ma anche un forte scetticismo sul suo impatto e un evidente ritardo nell'implementazione - ha spiegato- Questo 'nei prossimi mesi. La trasparenza salariale non è solo una questione di conformità normativa, ma un'opportunità strategica per costruire una cultura aziendale più equa e meritocratica".: La principale preoccupazione per gli HR Manager (45%), che vedono nella direttiva un'occasione per rivedere e ottimizzare i sistemi retributivi aziendali.: È la prima preoccupazione per il management (46%), che teme un impatto sulla gestione interna e sulle relazioni con i dipendenti.Teme l'impatto sulla propria immagine aziendale il 30% degli HR Manager e il 22% dei manager.Sebbene il 47% delle aziende dichiari di avere già implementato pratiche di trasparenza,Le forme più comuni sono il diritto dei dipendenti di chiedere informazioni sulla propria retribuzione (42%), la trasparenza sui criteri di inquadramento e avanzamento (28%) e, ancora in minoranza, l'indicazione della RAL (Retribuzione Annua Lorda) negli annunci di lavoro (23%).