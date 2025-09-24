Trasparenza salariale: il 71% dei manager italiani non crede ridurrà il gender pay gap

(Teleborsa) - La trasparenza salariale continua a essere un tema all’ordine del giorno,
ma sono in molti a chiedersi se la Direttiva Europea possa davvero rivoluzionare il mondo del lavoro in Italia. Un recente sondaggio di Coverflex,
soluzione all-in one per la gestione della retribuzione del lavoratore, condotto su un campione di oltre 100 professionisti tra HR e Manager, ha rivelato una situazione complessa e ricca di contrasti. Nonostante l'alta consapevolezza della normativa, emerge un forte scetticism
o sul suo impatto reale e una preoccupante mancanza di preparazione da parte delle aziende.
Il 78% del campione (con un picco dell'83% tra gli HR Manager) dichiara di essere a conoscenza della Direttiva sulla trasparenza salariale
. Eppure, a un'attitudine complessivamente favorevole (il 55% si dice molto o abbastanza a favore), fa da contraltare una profonda sfiducia: il 61% dei rispondenti non crede che la direttiva contribuirà a colmare il gender pay gap. Questa percentuale sale al 71% tra i manager e i CEO, suggerendo una visione pessimistica (o forse più realista) ai vertici aziendali.Il divario tra teoria e pratica: un "execution gap" preoccupante
Nonostante la consapevolezza, l'attuazione delle nuove pratiche è ancora in fase embrionale.
Solo il 19% delle aziende ha già avviato attività concrete di adeguamento. L'impressione è che si stia sottovalutando la complessità operativa che la direttiva comporta, con le aziende che si concentrano più sull'adeguamento dei processi HR (45% degli HR Manager) e sulla gestione dell'obbligo di trasparenza verso i dipendenti (46% dei manager) piuttosto che sul rischio di sanzioni legali, che preoccupa solo il 6% del campione totale.
"Dal nostro sondaggio emergono dei dati che mettono in luce una realtà complessa e sfaccettata. Senza dubbio c’è un'alta consapevolezza della direttiva, ma anche un forte scetticismo sul suo impatto e un evidente ritardo nell'implementazione - ha spiegato Andrea Guffanti, General Manager di Coverflex
- Questo 'execution gap' è la vera sfida che le aziende italiane dovranno affrontare
nei prossimi mesi. La trasparenza salariale non è solo una questione di conformità normativa, ma un'opportunità strategica per costruire una cultura aziendale più equa e meritocratica". Le sfide principali secondo i professionistiAdeguamento processi HR
: La principale preoccupazione per gli HR Manager (45%), che vedono nella direttiva un'occasione per rivedere e ottimizzare i sistemi retributivi aziendali. Trasparenza verso i dipendenti
: È la prima preoccupazione per il management (46%), che teme un impatto sulla gestione interna e sulle relazioni con i dipendenti. Reputazione e employer branding:
Teme l'impatto sulla propria immagine aziendale il 30% degli HR Manager e il 22% dei manager.Le buone pratiche sono ancora una rarità
Sebbene il 47% delle aziende dichiari di avere già implementato pratiche di trasparenza, solo un misero 12% lo fa in modo strutturato.
Le forme più comuni sono il diritto dei dipendenti di chiedere informazioni sulla propria retribuzione (42%), la trasparenza sui criteri di inquadramento e avanzamento (28%) e, ancora in minoranza, l'indicazione della RAL (Retribuzione Annua Lorda) negli annunci di lavoro (23%).