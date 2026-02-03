Milano 11:12
Finanza
RT&L nomina Eleonora Bonifazio nuova CFO e Investor Relations Manager
(Teleborsa) - RT&L, azienda specializzata in servizi di trasporto e logistica quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l'ingresso della Dott.ssa Eleonora Bonifazio nel ruolo di Chief Financial Officer (CFO) di Gruppo e Investor Relations Manager della Società.

La Dott.ssa Bonifazio assumerà la responsabilità delle funzioni finanziarie, amministrative e di controllo, occupandosi inoltre della gestione delle relazioni con il mercato finanziario e gli investitori. Laureata in Amministrazione, Finanza e Controllo a Genova, la manager vanta oltre sette anni di esperienza nel coordinamento di attività di audit e consulenza strategica, con solide competenze nei principi contabili OIC e IAS/IFRS maturate nella revisione di gruppi quotati e in operazioni di IPO.

Con questa nomina, l’Amministratore Delegato Roberto Bizzarri conclude l’incarico di Investor Relations Manager svolto finora ad interim. Il passaggio di consegne permetterà a Bizzarri di concentrarsi pienamente sulla guida strategica e sullo sviluppo del Gruppo, mentre il profilo professionale della Dott.ssa Bonifazio contribuirà al rafforzamento della governance e al dialogo con il mercato dei capitali.

"L’ingresso della Dott.ssa Bonifazio rappresenta un passaggio strategico per il percorso di crescita e stru urazione del Gruppo RT&L. La sua esperienza in ambito finanziario, amministra vo e nei rappor con il mercato sarà un elemento chiave a supporto dell’evoluzione del Gruppo, in una fase cara erizzata da importan opportunità di sviluppo e da una crescente a enzione alla trasparenza e alla qualità della comunicazione finanziaria. Sono certo che il suo contributo consen rà di consolidare ulteriormente il dialogo con la comunità finanziaria e di accompagnare in modo efficace le prossime fasi di crescita della Società", ha dichiarato Roberto Bizzarri, CEO di RT&L.




(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
