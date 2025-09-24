Visti H-1B e le nuove regole di Trump: panico tra le società finanziarie

JPMorgan

(Teleborsa) - La revisione del sistema H-1B da parte dell'potrebbe avere un impatto enorme sul settore finanziario, che rischia di affrontare difficoltà nelle assunzioni a seguito dell'imposizione della nuova tassa da 100.000 dollari.Le società finanziarie sono tra i principali utilizzatori deie assegnati tramite una lotteria annuale, sebbene il loro utilizzo sia nettamente inferiore rispetto alle aziende tecnologiche.Nel 2025, secondo dati governativi, le prime dieci società finanziarie statunitensi hanno ottenuto circa 12.000 visti H-1B, conin testa con ben 2.440 concessioni.Le banche rischiano un. "Le banche potrebbero incontrare l'ostacolo più grande da superare con i nuovi visti H-1B, poiché molte aziende tecnologiche registrano una redditività record, che le rende più protette da questo costo una tantum", ha affermato David Wagner, responsabile azionario di Aptus Capital Advisors, che detiene partecipazioni in importanti banche statunitensi.La proposta di Trump dimira a favorire lavoratori più qualificati e meglio pagati e, limitarlo aprirebbe più posti di lavoro ai lavoratori tech statunitensi. Il programma era nato, invece, per attrarre professionisti stranieri altamente qualificati, ed ora è diventato centrale per le big tech americane. Ad oggi circa il 65% dei lavoratori informatici nel paese è composto da persone straniere dotate proprio di questo visto.Di fronte al caos che l'annuncio ha generato, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha chiarito e rettificato in parte la versione iniziale: la tassa non sarà annuale, ma una tantum e si applicherà solo alla richiesta iniziale.