Assemblea ICAO: Enac e FAA firmano accordo per il trasporto aerospaziale

(Teleborsa) - Proseguono gli impegni della delegazione italiana allain corso a Montréal: sottoscritta ieri, 24 settembre, unaper lo sviluppo del trasporto aerospaziale, alla presenza delPer Enac hanno firmato l'accordo il presidentee il direttore generale; per la FAA,deputy administrator, e, acting deputy associate administrator commercial space."La firma della Dichiarazione di Intenti tra FAA ed Enac sul trasporto spaziale suborbitale – ha detto– rappresenta un passo decisivo nella cooperazione tra Italia e Stati Uniti e contribuisce all'avanzamento del progetto dello spazioporto di Grottaglie. Lo scalo tarantino è un'infrastruttura con un potenziale destinato a favorire innovazione tecnologica, attrazione di investimenti e sviluppo occupazionale. L'intesa definisce un percorso verso regole condivise e pone le basi per un futuro accordo bilaterale, consolidando il ruolo del nostro Paese nella nuova economia dello spazio."Un nuovo passo concreto verso il trasporto aerospaziale, nel più ampio orizzonte di cooperazione già consolidato tra Enac e la Federal Aviation Administration. Ringrazio – ha affermato– il viceministro Rixi per il supporto attivo a questo percorso, grazie al quale l'Italia, anche attraverso lo spazioporto di Grottaglie, si prepara a divenire un riferimento europeo per i voli suborbitali"."La partnership siglata oggi – ha dichiarato– segna un nuovo capitolo della sinergia già consolidata Enac - FAA, strategica per un framework regolamentare condiviso che crea condizioni favorevoli per l'attivazione delle operazioni suborbitali da entrambe le sponde dell'Atlantico".Presenti, per l'Ente, anche il direttore centralee i direttori; per la FAA,assistant administrator Policy & Strategic Engagement.