Assemblea ICAO: Enac e FAA firmano accordo per il trasporto aerospaziale

(Teleborsa) - Proseguono gli impegni della delegazione italiana alla 42esima Assemblea ICAO
in corso a Montréal: sottoscritta ieri, 24 settembre, una Declaration of Intent (DOI) tra Enac e la FAA USA
per lo sviluppo del trasporto aerospaziale, alla presenza del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.
Per Enac hanno firmato l'accordo il presidente Pierluigi Di Palma
e il direttore generale Alexander D'Orsogna
; per la FAA, Chris Rocheleau,
deputy administrator, e Minh Nguyen
, acting deputy associate administrator commercial space.
"La firma della Dichiarazione di Intenti tra FAA ed Enac sul trasporto spaziale suborbitale – ha detto Rixi
– rappresenta un passo decisivo nella cooperazione tra Italia e Stati Uniti e contribuisce all'avanzamento del progetto dello spazioporto di Grottaglie. Lo scalo tarantino è un'infrastruttura con un potenziale destinato a favorire innovazione tecnologica, attrazione di investimenti e sviluppo occupazionale. L'intesa definisce un percorso verso regole condivise e pone le basi per un futuro accordo bilaterale, consolidando il ruolo del nostro Paese nella nuova economia dello spazio.
"Un nuovo passo concreto verso il trasporto aerospaziale, nel più ampio orizzonte di cooperazione già consolidato tra Enac e la Federal Aviation Administration. Ringrazio – ha affermato Di Palma
– il viceministro Rixi per il supporto attivo a questo percorso, grazie al quale l'Italia, anche attraverso lo spazioporto di Grottaglie, si prepara a divenire un riferimento europeo per i voli suborbitali".
"La partnership siglata oggi – ha dichiarato D'Orsogna
– segna un nuovo capitolo della sinergia già consolidata Enac - FAA, strategica per un framework regolamentare condiviso che crea condizioni favorevoli per l'attivazione delle operazioni suborbitali da entrambe le sponde dell'Atlantico".
Presenti, per l'Ente, anche il direttore centrale Claudio Eminente
e i direttori Costantino Pandolfi e Giovanni Di Antonio
; per la FAA, Simone Pérez,
assistant administrator Policy & Strategic Engagement.