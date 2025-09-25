Banco BPM acquista 1.362.726 azioni proprie e conclude il programma

(Teleborsa) - Banco BPM
ha comunicato di aver acquistato
il 24 settembre 2025 un totale di 1.362.726 azioni proprie
, pari allo 0,09% delle azioni ordinarie, al prezzo medio unitario di 12,474989 euro, per un controvalore
complessivo di 16.999.991,86 euro
, nell’ambito del programma di acquisto autorizzato dall’assemblea del 30 aprile 2025.
A seguito delle operazioni sopraindicate, Banco BPM
in data 24 settembre 2025 ha concluso il Programma
e, tenuto conto delle altre azioni proprie già in portafoglio all'avvio del Programma (n. 10.446.947), possiede direttamente alla data odierna n. 11.809.673 azioni proprie, equivalenti allo 0,78% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, risultato positivo per la Banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che lievita dell'1,82%.