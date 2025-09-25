Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 19:30
24.368 -0,55%
Dow Jones 19:30
45.952 -0,37%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

Banco BPM acquista 1.362.726 azioni proprie e conclude il programma

Azioni proprie, Finanza
Banco BPM acquista 1.362.726 azioni proprie e conclude il programma
(Teleborsa) - Banco BPM ha comunicato di aver acquistato il 24 settembre 2025 un totale di 1.362.726 azioni proprie, pari allo 0,09% delle azioni ordinarie, al prezzo medio unitario di 12,474989 euro, per un controvalore complessivo di 16.999.991,86 euro, nell’ambito del programma di acquisto autorizzato dall’assemblea del 30 aprile 2025.

A seguito delle operazioni sopraindicate, Banco BPM in data 24 settembre 2025 ha concluso il Programma e, tenuto conto delle altre azioni proprie già in portafoglio all'avvio del Programma (n. 10.446.947), possiede direttamente alla data odierna n. 11.809.673 azioni proprie, equivalenti allo 0,78% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, risultato positivo per la Banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che lievita dell'1,82%.
Condividi
```