Milano 17:19
42.233 -0,45%
Nasdaq 17:19
24.405 -0,40%
Dow Jones 17:19
46.053 -0,15%
Londra 17:19
9.224 -0,29%
Francoforte 17:19
23.535 -0,56%

Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,05%

Il Dow Jones esordisce a 46.097,43 punti

Giornata fiacca per il principale indice americano, in discesa dello 0,05%, dopo un'apertura a 46.097,43.
