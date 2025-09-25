Milano
17:19
42.233
-0,45%
Nasdaq
17:19
24.405
-0,40%
Dow Jones
17:19
46.053
-0,15%
Londra
17:19
9.224
-0,29%
Francoforte
17:19
23.535
-0,56%
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 17.36
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,05%
Il Dow Jones esordisce a 46.097,43 punti
In breve
,
Finanza
25 settembre 2025 - 15.33
Giornata fiacca per il principale indice americano, in discesa dello 0,05%, dopo un'apertura a 46.097,43.
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,15%
