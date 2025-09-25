Milano 9:29
42.288 -0,32%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 9:29
9.227 -0,26%
23.592 -0,32%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,11%)

Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 42.375,77 punti

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un -0,11%, a quota 42.375,77 in apertura.
