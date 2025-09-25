Milano 24-set
42.423 0,00%
Nasdaq 24-set
24.504 -0,31%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 24-set
9.250 0,00%
Francoforte 24-set
23.667 0,00%

Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,39%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.622,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,39%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,39% e chiude a 26.622,53 punti.
Condividi
```