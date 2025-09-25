Milano 14:28
Brunello Cucinelli, Borsa: azioni sospese in attesa di comunicato

Finanza
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che le azioni di Brunello Cucinelli, casa di moda quotata su Euronext Milan, sono sospese dalle negoziazioni in attesa di comunicato.

