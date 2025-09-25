DDL Concorrenza 2025, Federdistribuzione: “Assenti misure per il commercio”

(Teleborsa) - Nel corso dell’audizione odierna sul– davanti alla- ilha evidenziato l’assenza di misure dedicate al commercio, nonostante i richiami dell’e le raccomandazioni ricevute dall’UE. Il settore, altamente competitivo e presente capillarmente sul territorio nazionale, è pche rallentano lo sviluppo e distorcono le dinamiche concorrenziali.La Raccomandazione del Consiglio UE del 21 ottobre 2024 ha infatti sottolineato la necessità, per l’Italia, diL’analisi europea ha evidenziato in particolare unacon procedure autorizzatorie complesse e tempi incerti. Un esempio emblematico è la complessità delle Conferenze dei Servizi regionali richiesta per l’autorizzazione delle grandi strutture di vendita.A tal proposito,per evitare che le Regioni adottino iter più gravosi rispetto a quelli statali. Un principio, questo, di buona amministrazione che si auspica venga normato da questa legge sulla concorrenza.Nel corso dell’audizione il Presidente di Federdistribuzione ha inoltre evidenziato, oggi soggette a vincoli regionali ingiustificati, e la revisione del sistema di gestione dei diritti d’autore e connessi, che sta generando un aumento dei costi per gli operatori, a seguito di una liberalizzazione del settore che avrebbe dovuto portare, viceversa, benefici per gli utenti finali.La legge concorrenza 2025 rappresenta un’occasione cruciale per. Federdistribuzione auspica che il Parlamento colga questa opportunità per garantire uno sviluppo equilibrato delle imprese ed una maggior efficienza nelle filiere, con beneficio finale per i consumatori.