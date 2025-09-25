Energia, BP sposta il picco della domanda di petrolio al 2030

(Teleborsa) - La compagnia petrolifera BP
ha rivisto le proprie previsioni
sull’andamento della domanda di petrolio
, spostandone il picco dal 2025 al 2030. Secondo l’Energy Outlook 2025
, l’aggiornamento annuale sulle prospettive energetiche fino al 2050, il rallentamento dei progressi in efficienza
e nella riduzione delle emissioni
ha modificato lo scenario rispetto a un anno fa.
Nel quadro "Current Trajectory
", basato sulle politiche attuali, la domanda raggiungerà 103,4 milioni di barili al giorno
nel 2030, per poi scendere a 83 milioni nel 2050. Se l’efficienza energetica continuerà a crescere lentamente, la domanda potrebbe salire a 106 milioni di barili entro il 2035. Nello scenario "Below 2-Degrees", coerente con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, la domanda raggiunge il picco già nel 2025 a 102,2 milioni di barili, per poi calare drasticamente a 33,8 milioni entro metà secolo.
Sul fronte della produzione
, secondo BP, gli Stati Uniti
manterranno livelli stabili intorno ai 15 milioni di barili al giorno, mentre Brasile e Guyana registreranno le crescite più marcate.
Per le emissioni
, lo scenario base prevede valori stabili fino al 2030 e una riduzione del 25% al 2050. Nello scenario più virtuoso, le emissioni calano del 90%, spinte dalla decarbonizzazione nei Paesi emergenti.
La domanda di gas naturale
continuerà a crescere fino a circa 4.800 miliardi di metri cubi al 2040, trainata dall’Asia e dal Medio Oriente, per poi stabilizzarsi. Le esportazioni globali di GNL saliranno a 900 miliardi di metri cubi entro il 2035, con oltre metà dei volumi provenienti da Stati Uniti e Medio Oriente.
Infine, l’elettricità
vedrà un balzo del 40% entro il 2035 e un raddoppio al 2050, con eolico e solare che copriranno oltre metà della produzione. Le rinnovabili
supereranno il carbone nel 2040, il petrolio nel 2045 e il gas nel 2050.(Foto: Alexandr Blinov / Dreamstime)