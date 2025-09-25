Milano 16:53
Energia, BP sposta il picco della domanda di petrolio al 2030
(Teleborsa) - La compagnia petrolifera BP ha rivisto le proprie previsioni sull’andamento della domanda di petrolio, spostandone il picco dal 2025 al 2030. Secondo l’Energy Outlook 2025, l’aggiornamento annuale sulle prospettive energetiche fino al 2050, il rallentamento dei progressi in efficienza e nella riduzione delle emissioni ha modificato lo scenario rispetto a un anno fa.

Nel quadro "Current Trajectory", basato sulle politiche attuali, la domanda raggiungerà 103,4 milioni di barili al giorno nel 2030, per poi scendere a 83 milioni nel 2050. Se l’efficienza energetica continuerà a crescere lentamente, la domanda potrebbe salire a 106 milioni di barili entro il 2035. Nello scenario "Below 2-Degrees", coerente con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, la domanda raggiunge il picco già nel 2025 a 102,2 milioni di barili, per poi calare drasticamente a 33,8 milioni entro metà secolo.

Sul fronte della produzione, secondo BP, gli Stati Uniti manterranno livelli stabili intorno ai 15 milioni di barili al giorno, mentre Brasile e Guyana registreranno le crescite più marcate.

Per le emissioni, lo scenario base prevede valori stabili fino al 2030 e una riduzione del 25% al 2050. Nello scenario più virtuoso, le emissioni calano del 90%, spinte dalla decarbonizzazione nei Paesi emergenti.

La domanda di gas naturale continuerà a crescere fino a circa 4.800 miliardi di metri cubi al 2040, trainata dall’Asia e dal Medio Oriente, per poi stabilizzarsi. Le esportazioni globali di GNL saliranno a 900 miliardi di metri cubi entro il 2035, con oltre metà dei volumi provenienti da Stati Uniti e Medio Oriente.

Infine, l’elettricità vedrà un balzo del 40% entro il 2035 e un raddoppio al 2050, con eolico e solare che copriranno oltre metà della produzione. Le rinnovabili supereranno il carbone nel 2040, il petrolio nel 2045 e il gas nel 2050.

