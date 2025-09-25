Energia, BP sposta il picco della domanda di petrolio al 2030

BP

(Teleborsa) - La compagnia petroliferaha rivisto le propriesull’andamento della, spostandone il picco dal 2025 al 2030. Secondo l’, l’aggiornamento annuale sulle prospettive energetiche fino al 2050, il rallentamento dei progressi ine nella riduzione delleha modificato lo scenario rispetto a un anno fa.Nel quadro "", basato sulle politiche attuali, la domanda raggiungerànel 2030, per poi scendere a 83 milioni nel 2050. Se l’efficienza energetica continuerà a crescere lentamente, la domanda potrebbe salire a 106 milioni di barili entro il 2035. Nello scenario "Below 2-Degrees", coerente con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, la domanda raggiunge il picco già nel 2025 a 102,2 milioni di barili, per poi calare drasticamente a 33,8 milioni entro metà secolo.Sul fronte della, secondo BP, glimanterranno livelli stabili intorno ai 15 milioni di barili al giorno, mentre Brasile e Guyana registreranno le crescite più marcate.Per le, lo scenario base prevede valori stabili fino al 2030 e una riduzione del 25% al 2050. Nello scenario più virtuoso, le emissioni calano del 90%, spinte dalla decarbonizzazione nei Paesi emergenti.La domanda dicontinuerà a crescere fino a circa 4.800 miliardi di metri cubi al 2040, trainata dall’Asia e dal Medio Oriente, per poi stabilizzarsi. Le esportazioni globali di GNL saliranno a 900 miliardi di metri cubi entro il 2035, con oltre metà dei volumi provenienti da Stati Uniti e Medio Oriente.Infine, l’vedrà un balzo del 40% entro il 2035 e un raddoppio al 2050, con eolico e solare che copriranno oltre metà della produzione. Lesupereranno il carbone nel 2040, il petrolio nel 2045 e il gas nel 2050.