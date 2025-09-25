Milano
14:54
42.140
-0,67%
Nasdaq
24-set
24.504
0,00%
Dow Jones
24-set
46.121
-0,37%
Londra
14:54
9.204
-0,50%
Francoforte
14:54
23.400
-1,13%
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 15.11
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Utilities, che cresce senza forza
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Utilities, che cresce senza forza
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
25 settembre 2025 - 15.00
L'
Indice Utilities dell'Area Euro
avanza in maniera frazionale, arrivando a 452,45 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Utilities
Titoli e Indici
Euro Stoxx Utilities
+0,53%
Altre notizie
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Utilities
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services, che cresce senza forza
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Banks, che cresce senza forza
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto