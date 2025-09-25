Milano 14:54
42.140 -0,67%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 14:54
9.204 -0,50%
Francoforte 14:54
23.400 -1,13%

Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Utilities, che cresce senza forza

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Utilities, che cresce senza forza
L'Indice Utilities dell'Area Euro avanza in maniera frazionale, arrivando a 452,45 punti.
Condividi
```