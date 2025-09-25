Friends, primo semestre in perdita di 871 euro coerente con fase pre-operativa del veicolo

(Teleborsa) - Il Cda di Friends, veicolo di investimento dedicato all’impact investing e al supporto delle PMI italiane nel passaggio generazionale, con le caratteristiche di un search fund con azioni ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, ha approvato il bilancio intermedio al 30 giugno 2025.La Società, costituita l’11 novembre 2024, ha ottenuto in data 8 agosto 2025 l’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan dopo aver raccoltoFriends è stata la prima IPO interamente focalizzata sull’impact investing, introducendo sul mercato un modello di business innovativo e inclusivo, privo di meccanismi di incentivazione quali warrant o azioni speciali: tutti gli azionisti beneficiano degli stessi diritti, in un quadro di totale trasparenza e allineamento di interessi. Friends ha come obiettivo l’acquisizione di società operative (“target”), finalizzata a dar vita a una o più aggregazioni (c.d. business combinations).Fino al, la situazione contabile della Società resta, limitata alle sole spese operative e alla maturazione degli interessi sulla liquidità raccolta e depositata su conti correnti vincolati.In tale contesto, la società comunica che il Cda ha deliberato lo, per un importo complessivo di, destinato alla gestione ordinaria della Società, segno dell’avanzamento operativo e della preparazione all’ingresso in una nuova fase.Il primo semestre 2025 si è chiuso con unacoerente con la fase pre-operativa del veicolo.