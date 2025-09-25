Generali colloca primo bond Restricted Tier 1 per 500 milioni di euro

Generali

Deutsche Bank

BNP PARIBAS

BofA

Goldman Sachs

HSBC

Mediobanca

Santander

UniCredit

(Teleborsa) -ha collocato il suo primo, la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, avente un importo complessivo di. I Titoli saranno emessi ai sensi del programma EMTN di Generali da 15 miliardi di euro.In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti, ricevuti da una base altamente diversificata di circa 300 investitori istituzionali. L'emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 91% degli ordini allocati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati. Circa il 46% dei Titoli è stato allocato a investitori inglesi e irlandesi, il 17% a investitori francesi, il 9% a investitori dell'area Benelux e il 6% a investitori tedeschi-austriaci-svizzeri."Siamo molto soddisfatti del successo della nostra prima emissione di obbligazioni Restricted Tier 1, che conferma ancora una volta la solida posizione finanziaria del Gruppo e la fiducia della comunità degli investitori istituzionali nel nostro piano strategico Lifetime Partner 27: Driving Excellence - ha detto il- L'operazione - coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo di scadenza del debito del Gruppo - è finalizzata a ottimizzare ulteriormente la nostra forte posizione patrimoniale. Il momento dell'emissione è stato particolarmente favorevole, anche grazie al recente upgrade del rating del Gruppo Generali da parte di Fitch a AA-, a seguito dell'innalzamento del rating sovrano dell'Italia a BBB+. Il rating AA- riflette il profilo aziendale molto solido di Generali, la robusta capitalizzazione, il basso livello di indebitamento e le solide performance".Ilè stato, i, Deutsche Bank,