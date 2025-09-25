Generali, trattative con Natixis fino a fine anno con stop a penale da 50 milioni di euro

Generali

(Teleborsa) - Itrae la francese BPCE andranno, con la compagni assicurativa triestina che ha confermato di averche sarebbe stata applicata se l'accordo proposto non fosse andato in porto. Lo si legge in una nota di aggiornamento dell'operazione pubblicata sul sito di Generali."In data 15 settembre le parti hanno sottoscritto unal fine di prendere atto dell'avvenuto svolgimento delle rispettive consultazioni degli organi di rappresentanza dei dipendenti e proseguire, fino alla data del 31 dicembre, le negoziazioni inerenti all'operazione e alla relativa documentazione contrattuale - viene spiegato - Hanno altresì dato atto che le previsioni relative alla break-up fee non debbano più applicarsi e debbano considerarsi prive di effetto. La conclusione di un accordo definitivo relativo all'operazione sarà comunque".Lo scorsoGenerali ha annunciato la firma di un memorandum d'intesa per la creazione di una joint venture controllata pariteticamente con BPCE, secondo gruppo bancario francese e quarto nella zona euro, con la fusione delle loro unità Generali Investments e Natixis Investment Managers.Ciò porterebbe alla creazione di un, al nono posto a livello mondiale e leader nell'asset management in Europa con 4,1 miliardi di ricavi. Generali Investments Holding apporterebbe oltre 0,6 trilioni in asset, mentre il contributo di BPCE, tramite Natixis IM, sarebbe di 1,3 trilioni. La società rappresenterebbe anche il primo operatore al mondo nella gestione di asset per la clientela assicurativa, con l'obiettivo di sviluppare la piattaforma come leader globale ed espandere ulteriormente questo segmento in crescita.Negli scorsi mesi, dopo le preoccupazioni sorte in Italia sul tema, Generali ha chiarito che la nascita della joint venturealle compagnie del Gruppo, che rimangono proprietarie degli attivi e ne decidono l'allocazione tra le diverse strategie di investimento. Le masse in gestioni afferenti alle compagnie e clientela italiana del Gruppo Generali rappresentano circa il 30% delle masse totali gestite da Generali Investments. Inoltre, il Leone di Trieste ha detto che l'operazione con BPCE non avrà alcun impatto sulla allocazione quanto ai BTP del Gruppo.