IBE Driving Experience 2025 torna a Misano

(Teleborsa) - Latorna protagonista a: ilospiterà la quarta edizione di, l’appuntamento biennale organizzato da, dedicato alla bus travel industry e agli operatori del Trasporto Pubblico Locale.Nato come spin-off esperienziale di IBE Intermobility Bus Expo (il principale appuntamento italiano dedicato alla mobilità collettiva sostenibile, la cui prossima edizione è in programma al quartiere fieristico di Rimini il 24-26 novembre 2026), l’evento si conferma un format unico nel suo genere, capace ditra i professionisti della mobilità collettiva pubblica e privata.La manifestazione rappresenta un punto di riferimento pertrasformando l’eccezionalità del circuito di Misano in un laboratorio dinamico in cui la componente esperienziale incontra innovazione di prodotto, sicurezza e visione strategica.Un’attenzione particolare sarà rivolta al, con la tavola rotonda "", in programma, promossa da Start Romagna e ASSTRA – Associazione Trasporti. L’incontro vedrà la partecipazione di Irene Priolo, assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, presidente di Start Romagna, Olimpia Abbate, questore di Rimini, Gianpaolo Patruno, questore di Ravenna, Claudio Mastromattei, questore di Forlì-Cesena, Giuseppe Foti, provveditore agli studi di Rimini e Forlì-Cesena, ed Edoardo Soverini, provveditore agli studi di Ravenna.A seguire,introdurrà e modererà la seconda sessione dedicata alle buone pratiche condotte dalle aziende di trasporto per garantire la sicurezza del personale viaggiante dei clienti. Sarà un incontro tra istituzioni, aziende del TPL e forze dell’ordine per riflettere sugli strumenti e le iniziative da portare avanti per garantire servizi di trasporto sempre più sicuri.La co-organizzazione di Start Romagna e ASSTRA testimonia lavalorizzando il territorio romagnolo e facilitando la diffusione di buone pratiche e politiche condivise.IBE Driving Experience 2025 ospiterà inoltre la Masterclass Mobilità dal titolo "", curata dalla divisione tourism & hospitality di IEG in collaborazione con IBE. I Deep Trend sono il risultato di un’analisi scientifica internazionale realizzata annualmente da Blue Eggs sull’immaginario collettivo, per definire i modelli mentali, i valori e le aspettative che guidano le scelte delle persone. Non si tratta diche aiutano a comprendere come evolveranno i comportamenti e quali saranno le nuove domande da parte di cittadini, utenti e clienti.Le sessioni, che si terranno durante, rappresentano l’estensione e l’adattamento alla mobilità della Vision+26 centrata sul turismo, che verrà. L’obiettivo è offrire una– in tutte le sue forme – in un tempo in cui i paradigmi tradizionali non bastano più. Un’opportunità preziosa per chi progetta la mobilità e vuole comprendere i segnali che orienteranno le decisioni d’acquisto e ridefiniranno il mercato nel prossimo futuro.Sarà inoltre possibile, con esposizione dei loro modelli più innovativi e sessioni dedicate ai test su pista. A Misano si terrà poi loccasione di confronto per le principali realtà associative del comparto.Con un calendario così ricco e articolato,, coniugando innovazione, business, formazione e visione strategica.