IBE Driving Experience 2025 torna a Misano

(Teleborsa) - La bus industry
torna protagonista a Misano
: il 21 e 22 ottobre 2025 il Misano World Circuit Marco Simoncelli
ospiterà la quarta edizione di IBE Driving Experience
, l’appuntamento biennale organizzato da Italian Exhibition Group (IEG)
, dedicato alla bus travel industry e agli operatori del Trasporto Pubblico Locale.
Nato come spin-off esperienziale di IBE Intermobility Bus Expo (il principale appuntamento italiano dedicato alla mobilità collettiva sostenibile, la cui prossima edizione è in programma al quartiere fieristico di Rimini il 24-26 novembre 2026), l’evento si conferma un format unico nel suo genere, capace di coniugare esposizione di mezzi e soluzioni tecnologiche, prove su pista in condizioni reali, momenti di formazione e occasioni di networking
tra i professionisti della mobilità collettiva pubblica e privata.
La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per costruttori, operatori di linea e lunga percorrenza, aziende del Trasporto Pubblico Locale, buyer e decision maker lungo tutta la filiera,
trasformando l’eccezionalità del circuito di Misano in un laboratorio dinamico in cui la componente esperienziale incontra innovazione di prodotto, sicurezza e visione strategica.
Un’attenzione particolare sarà rivolta al tema della sicurezza
, con la tavola rotonda "Sicurezza nella mobilità pubblica: sinergie tra regole e cultura
", in programma mercoledì 22 ottobre dalle 10 alle 12 nella Sala Riviera del Misano World Circuit
, promossa da Start Romagna e ASSTRA – Associazione Trasporti. L’incontro vedrà la partecipazione di Irene Priolo, assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, presidente di Start Romagna, Olimpia Abbate, questore di Rimini, Gianpaolo Patruno, questore di Ravenna, Claudio Mastromattei, questore di Forlì-Cesena, Giuseppe Foti, provveditore agli studi di Rimini e Forlì-Cesena, ed Edoardo Soverini, provveditore agli studi di Ravenna.
A seguire, Alessia Nicotera, direttrice di ASSTRA,
introdurrà e modererà la seconda sessione dedicata alle buone pratiche condotte dalle aziende di trasporto per garantire la sicurezza del personale viaggiante dei clienti. Sarà un incontro tra istituzioni, aziende del TPL e forze dell’ordine per riflettere sugli strumenti e le iniziative da portare avanti per garantire servizi di trasporto sempre più sicuri.
La co-organizzazione di Start Romagna e ASSTRA testimonia la sinergia tra dimensione locale e nazionale che caratterizza IBE,
valorizzando il territorio romagnolo e facilitando la diffusione di buone pratiche e politiche condivise.
IBE Driving Experience 2025 ospiterà inoltre la Masterclass Mobilità dal titolo "Deep Trend: Interpretare il futuro della mobilità oltre i dati
", curata dalla divisione tourism & hospitality di IEG in collaborazione con IBE. I Deep Trend sono il risultato di un’analisi scientifica internazionale realizzata annualmente da Blue Eggs sull’immaginario collettivo, per definire i modelli mentali, i valori e le aspettative che guidano le scelte delle persone. Non si tratta di previsioni astratte, ma di modelli narrativi
che aiutano a comprendere come evolveranno i comportamenti e quali saranno le nuove domande da parte di cittadini, utenti e clienti.
Le sessioni, che si terranno durante IBE Driving Experience
, rappresentano l’estensione e l’adattamento alla mobilità della Vision+26 centrata sul turismo, che verrà presentata in anteprima al TTG Travel Experience pochi giorni prima (8-10 ottobre 2025)
. L’obiettivo è offrire una chiave di lettura innovativa per progettare servizi, prodotti e relazioni nel settore della mobilità
– in tutte le sue forme – in un tempo in cui i paradigmi tradizionali non bastano più. Un’opportunità preziosa per chi progetta la mobilità e vuole comprendere i segnali che orienteranno le decisioni d’acquisto e ridefiniranno il mercato nel prossimo futuro.
Sarà inoltre possibile incontrare e scoprire le novità dei principali costruttori di autobus presenti all’evento
, con esposizione dei loro modelli più innovativi e sessioni dedicate ai test su pista. A Misano si terrà poi l’Assemblea di AN.BTI-Confcommercio, l’Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani,
occasione di confronto per le principali realtà associative del comparto.
Con un calendario così ricco e articolato, IBE Driving Experience 2025 si conferma un evento imprescindibile per chi opera nella bus industry
, coniugando innovazione, business, formazione e visione strategica.