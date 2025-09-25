Milano 17:21
42.210 -0,50%
Nasdaq 17:21
24.397 -0,44%
Dow Jones 17:21
46.045 -0,17%
Londra 17:21
9.223 -0,30%
Francoforte 17:21
23.535 -0,56%

Indice dei servizi di consumo italiano, quotazioni in calo a Piazza Affari

Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari crolla dell'1,66%, scendendo fino a 27.730,2 punti.
