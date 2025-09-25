Londra: andamento negativo per St. James's Place

(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale
, che presenta una flessione del 2,08%.
Lo scenario su base settimanale di St. James's Place
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di St. James's Place
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,19 sterline con tetto rappresentato dall'area 12,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,11.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)