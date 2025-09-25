Milano 14:57
42.180 -0,57%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 14:57
9.208 -0,46%
Francoforte 14:57
23.418 -1,05%

Londra: andamento negativo per St. James's Place

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per St. James's Place
(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che presenta una flessione del 2,08%.

Lo scenario su base settimanale di St. James's Place rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di St. James's Place suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,19 sterline con tetto rappresentato dall'area 12,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```