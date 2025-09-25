Milano 14:57
Londra: balza in avanti Beazley

Londra: balza in avanti Beazley
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società assicurativa inglese, con una variazione percentuale del 2,47%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Beazley mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,89%, rispetto a +0,23% del principale indice della Borsa di Londra).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8,8 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8,52. L'equilibrata forza rialzista di Beazley è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
