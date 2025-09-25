Milano 12:21
42.358 -0,15%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:21
9.230 -0,22%
Francoforte 12:21
23.522 -0,61%

Londra: risultato positivo per Halma

Scambia in profit il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, che lievita dell'1,98%.
