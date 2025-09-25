Madrid: performance negativa per ACS

(Teleborsa) - Retrocede Actividades de Construccion y Servicios
, con un ribasso dell'1,95%.
L'andamento della società di costruzioni spagnola
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 66,28 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 65,03. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 64,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)