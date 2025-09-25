New York: andamento rialzista per American Tower

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che possiede e gestisce infrastrutture di comunicazione wireless e broadcast
, con una variazione percentuale dell'1,98%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500
, ad evidenza del fatto che il movimento di American Tower
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per American Tower
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 194,6 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 198. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 192,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)