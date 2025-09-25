Milano 17:21
New York: andamento rialzista per American Tower
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che possiede e gestisce infrastrutture di comunicazione wireless e broadcast, con una variazione percentuale dell'1,98%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di American Tower subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per American Tower, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 194,6 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 198. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 192,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
