Milano 11:02
45.349 +0,47%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 11:02
10.196 +0,41%
Francoforte 11:02
24.550 -1,10%

Londra: in acquisto Anglo American

Migliori e peggiori
Londra: in acquisto Anglo American
(Teleborsa) - Effervescente la società mineraria, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,91%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Anglo American rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Anglo American classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 36,35 sterline e primo supporto individuato a 35,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 36,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```