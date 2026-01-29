Londra: in acquisto Anglo American

(Teleborsa) - Effervescente la società mineraria
, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,91%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Anglo American
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Anglo American
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 36,35 sterline e primo supporto individuato a 35,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 36,93.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)