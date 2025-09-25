Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 19:33
24.342 -0,66%
Dow Jones 19:33
45.921 -0,43%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

New York: nuovo spunto rialzista per Axon Enterprise

Migliori e peggiori
New York: nuovo spunto rialzista per Axon Enterprise
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, in guadagno del 2,45% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Axon Enterprise rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 700 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 724,9. Il peggioramento di Axon Enterprise è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 684,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
