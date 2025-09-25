New York: nuovo spunto rialzista per Axon Enterprise

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, in guadagno del 2,45% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Axon Enterprise
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 700 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 724,9. Il peggioramento di Axon Enterprise
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 684,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)