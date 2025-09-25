Open Fiber: la fibra ultraveloce arriva in 32 comuni di Lombardia con voucher premio

(Teleborsa) - Laè arrivata in. Famiglie, professionisti e imprese possono già accedere alla migliore connettività disponibile sul mercato, da oggi con una opportunità in più: vTutti gli utenti residenziali di Albizzate, Bereguardo, Besano, Borgarello, Carnago, Casei Gerola, Cilavegna, Corana, Cura Carpignano, Gazzada Schianno, Godiasco Salice Terme, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Grosio, Jerago con Orago, Luvinate, Marcignago, Marnate, Miradolo Terme, Palestro, Parona, Robbio, Santa Cristina e Bissone, Santa Maria della Versa, Solbiate Arno, Sommo, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, Valle Lomellina e Zinasco che attiveranno una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiberinfatti, potranno ricevere unPer accedere a questa opportunità basta, scegliere une attivare la propria connessione ultraveloce: eseguita l’installazione,per generare il voucher. È infine importante assicurarsi cheLa rete ultraveloce oggi disponibile nei(Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione fino a 2,5 Gigabit al secondo. Si tratta di unche non grava sul bilancio del Comune. L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata, società del, con il coordinamento della Regione Lombardia. La nuova rete è e resterà di proprietà pubblica."Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, diversi comuni della provincia di Pavia, Varese e Sondrio oggi sono dotati di una rete ultra broadband in grado diconsentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", afferma