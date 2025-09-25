Parigi: brillante l'andamento di Renault

casa automobilistica francese

CAC40

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,01%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 35,41 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 34,56. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 34,06 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.