Milano
9:31
42.321
-0,24%
Nasdaq
24-set
24.504
0,00%
Dow Jones
24-set
46.121
-0,37%
Londra
9:31
9.229
-0,23%
Francoforte
9:31
23.592
-0,31%
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 09.48
Piazza Affari: andamento rialzista per WIIT
Migliori e peggiori
,
In breve
25 settembre 2025 - 09.35
Apprezzabile rialzo per il
fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, in guadagno del 3,04% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Wiit
+2,62%
