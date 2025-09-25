Piazza Affari: scambi negativi per Cementir

(Teleborsa) - Sottotono la società cementiera
, che passa di mano con un calo del 3,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cementir
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo del gruppo cementiero
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 14,31 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 13,63. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 14,99.
