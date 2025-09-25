Sofinter, Urso: "Tutelata occupazione e avviata riconversione produttiva"

(Teleborsa) - Si conclude con la reindustrializzazione del sito di Gioia del Colle e la tutela dei suoi 122 occupati la vertenza Sofinter
. Nel corso del tavolo di aggiornamento al Mimit l'azienda, specializzata nella produzione di caldaie per impianti di generazione di energia elettrica, ha annunciato alle istituzioni locali e parti sociali di aver siglato un accordo preliminare per la cessione dello stabilimento pugliese di AC Boilers con AZ Impianti, società attiva nei settori della carpenteria metallica ed energetico con sede a Bellizzi, in provincia di Salerno.
“Siamo arrivati a una soluzione che 18 mesi fa sembrava impensabile, trasformando una crisi in opportunità con la tutela dell’occupazione e la riconversione produttiva del sito di Gioia del Colle”,
ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso. “Continueremo a monitorare - ha aggiunto - la salvaguardia dei posti di lavoro e il reale rilancio industriale dell'impianto, in stretto dialogo con l’azienda, le istituzioni locali e le parti sociali”.
Durante l'incontro i vertici di AZ Impianti hanno confermato l'impegno a rilanciare le attività del sito e a chiudere l'atto definitivo di acquisto prima della fine dell'anno.
L'azienda ha, altresì, evidenziato che dalla prossima settimana avvierà incontri locali con le parti sociali per approfondire il piano industriale e le modalità di assorbimento delle maestranze.
A conclusione dell’incontro, le strutture del Mimit hanno assunto l’impegno a riconvocare n
elle prossime settimane le parti per analizzare i nuovi elementi relativi al processo di vendita e avviare un confronto per approfondire le direttrici di sviluppo e valorizzazione degli asset industriali e occupazionali.