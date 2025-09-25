TraWell apre primi punti vendita al Terminal 4 dell'aeroporto di Madrid

(Teleborsa) - Trawell Co
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha aperto i primo quattro punti vendita al Terminal 4
, sui sette in totale nei tre terminal internazionali dell'Aeroporto di Madrid
, fornendo ai viaggiatori una gamma completa di soluzioni per la protezione dei bagagli, la vendita di valigie ed accessori, ai quali si aggiungeranno dal 2027 tre aree per deposito bagagli e altri servizi ad alto valore aggiunto.
"Siamo entusiasti di iniziare a servire i viaggiatori in uno degli aeroporti più trafficati d'Europa - ha dichiarato il CEO Rudolph Gentile
- Questo contratto rappresenta una tappa significativa nella nostra strategia di crescita in Europa, che ci vede in nove dei 30 maggiori aeroporti, e sottolinea il nostro impegno nell'aumentare le linee di business oltre la protezione bagagli, espandendo la nostra presenza nei servizi di deposito bagagli".