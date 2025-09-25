TraWell apre primi punti vendita al Terminal 4 dell'aeroporto di Madrid

Trawell Co

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha, sui sette in totale nei tre terminal internazionali dell', fornendo ai viaggiatori una gamma completa di soluzioni per la protezione dei bagagli, la vendita di valigie ed accessori, ai quali si aggiungeranno dal 2027 tre aree per deposito bagagli e altri servizi ad alto valore aggiunto."Siamo entusiasti di iniziare a servire i viaggiatori in uno degli aeroporti più trafficati d'Europa - ha dichiarato il- Questo contratto rappresenta una tappa significativa nella nostra strategia di crescita in Europa, che ci vede in nove dei 30 maggiori aeroporti, e sottolinea il nostro impegno nell'aumentare le linee di business oltre la protezione bagagli, espandendo la nostra presenza nei servizi di deposito bagagli".