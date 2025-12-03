Aeroporto di Bologna, Ventola: passeggeri e capex record, manteniamo gli impegni

(Teleborsa) - I primi nove mesi del 2025
sono stati "un periodo positivo perché abbiamo realizzato i nostri obiettivi in termini di avanzamento degli investimenti
. Dal punto vista del traffico siamo cresciuti di un due e mezzo circa, che è legato sostanzialmente al fatto che quest'anno abbiamo dei lavori nel terminal che sono stati in parte completati durante l'anno, che hanno limitato la capacità nei momenti di picco". Lo ha detto a Teleborsa Nazareno Ventola, CEO
di Aeroporto Marconi di Bologna
, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025"
, evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.
"Quindi nella fase operativa dell'estate, quella più calda, abbiamo dovuto ridurre la capacità del picco per portare avanti i cantieri - ha aggiunto - Nonostante questo, il dato positivo è che le compagnie aeree si sono riposizionate negli orari meno affollati e quindi hanno mantenuto i voli
su Bologna".
"La gestione dei cantieri ha comportato anche un aumento dei costi temporaneo, legato proprio alla diversa diciamo attività rispetto all'ordinario - ha spiegato Ventola - Quindi siamo soddisfatti perché siamo meglio del budget in termini di risultati e abbiamo un outlook positivo per fine anno, dove dovremo superare per Natale-Capodanno, il giorno esatto ancora non lo sappiamo, la nuova soglia psicologica degli 11 milioni di passeggeri che sarà il nostro nuovo record
".
"Siamo un aeroporto in Italia che ha un posizionamento strategico e logistico importante
, in un'area del centro nord molto propensa al viaggio e con una capacità di attrazione importante - ha raccontato il CEO - Noi dobbiamo realizzare un piano investimenti che sia adeguato alla domanda dei nostri stakeholder e anche dei nostri passeggeri e dei nostri clienti".
"Il 2025 è stato l'anno in cui raggiungeremo il nuovo massimo storico in termini di capex
, supereremo i 50 milioni di euro di investimenti. Il prossimo anno saliremo ancora, cambieremo ulteriormente marcia - ha raccontato - L'obiettivo è quello di dotare il terminal di un'esperienza del passeggero sempre migliore e sempre più avanzata. Quest'anno abbiamo inserito le macchine radiogene per il controllo dei bagagli a mano, siamo tra i primi cinque porti italiani che hanno questa tecnologia che consente di lasciare liquidi ed elettronica nel bagaglio. Il prossimo anno completeremo il secondo blocco di un parcheggio multipiano da 2000 posti che darà un'offerta ai nostri clienti e nel tempo 2027 avremo un ulteriore ampliamento dell'area Schengen e poi avanti andremo avanti con un programma pluriennale che intorno al 2030 porterà a un aumento ulteriore di capacità disponibile di più di 2 milioni di passeggeri in più rispetto a quella attuale".
"Abbiamo la fortuna di operare in un mercato vivace, dinamico
- ha sottolineato Ventola - La domanda è interessante, siamo molto ben collegati con l'Europa e in particolare sul network degli hub europei, dove aggiungeremo il prossimo anno per la prima volta anche l'hub di Varsavia di LOR che è importante sul mercato dell'Est Europa e dei Baltici. E ovviamente siamo anche molto ben posizionati sul punto a punto in cui tutti collegamenti con le compagnie cosiddette low cost che servono a questo mercato. La vera sfida in questo in questo periodo è quello di mantenere gli impegni sugli investimenti, cosa che però la stiamo facendo".
Parlando della conference, ha detto: "Abbiamo incontri sia con investitori affezionati sia con nuovi che sono interessati a capire quali sono le prospettive. Abbiamo una società finanziariamente solida che ha la capacità finanziaria di realizzare gli investimenti programmati e anche di remunerare in modo adeguato
gli azionisti, quindi questo credo che possa essere un buon messaggio".(Foto: Giovanni Ricciardi)