Milano
12:25
42.364
-0,14%
Nasdaq
24-set
24.504
0,00%
Dow Jones
24-set
46.121
-0,37%
Londra
12:25
9.232
-0,20%
Francoforte
12:25
23.523
-0,61%
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 12.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Unione Europea, M3 (YoY) in agosto
Unione Europea, M3 (YoY) in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
25 settembre 2025 - 10.05
Unione Europea,
M3 in agosto su base annuale (YoY) +2,9%
, in calo rispetto al precedente +3,4% (la previsione era +3,3%).
Condividi
Leggi anche
Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in agosto
Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in agosto
M3 Unione Europea (YoY) in luglio
Unione Europea, Prezzi produzione (YoY) in luglio
Altre notizie
Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in luglio
Unione Europea, Produzione industriale (YoY) in luglio
Unione Europea, PIL (YoY) nel secondo trimestre
Indice costo lavoro Unione Europea (YoY) nel secondo trimestre
Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in agosto
Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in agosto
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto