Unione Europea, M3 (YoY) in agosto

Unione Europea, M3 in agosto su base annuale (YoY) +2,9%, in calo rispetto al precedente +3,4% (la previsione era +3,3%).
