Milano 14:11
45.443 -0,25%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:11
10.013 -0,35%
Francoforte 14:12
25.038 -0,34%

Tasso disoccupazione Unione Europea in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Tasso disoccupazione Unione Europea in novembre
Unione Europea, Tasso disoccupazione in novembre pari a +6,3%, in calo rispetto al precedente +6,4% (la previsione era +6,4%).
Condividi
```