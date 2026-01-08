Milano
14:11
45.443
-0,25%
Nasdaq
7-gen
25.654
0,00%
Dow Jones
7-gen
48.996
-0,94%
Londra
14:11
10.013
-0,35%
Francoforte
14:12
25.038
-0,34%
Giovedì 8 Gennaio 2026, ore 14.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Tasso disoccupazione Unione Europea in novembre
Tasso disoccupazione Unione Europea in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
08 gennaio 2026 - 11.05
Unione Europea,
Tasso disoccupazione in novembre pari a +6,3%
, in calo rispetto al precedente +6,4% (la previsione era +6,4%).
Condividi
Leggi anche
Appuntamenti macroeconomici dell'8 gennaio 2026
Cina, Tasso disoccupazione in novembre
USA, Tasso disoccupazione in novembre
Tasso disoccupazione Giappone in novembre
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 16 dicembre 2025
Eurozona, il tasso di disoccupazione scende a sorpresa al 6,3% a novembre
Tasso disoccupazione Italia in novembre
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 5 gennaio 2026
M3 Unione Europea (YoY) in novembre
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 15 dicembre 2025
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto