M3 Unione Europea (YoY) in novembre
02 gennaio 2026 - 10.10
Unione Europea,
M3 in novembre su base annuale (YoY) +3%
, in aumento rispetto al precedente +2,8% (la previsione era +2,7%).
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto