Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Frazionale rialzo per il cross USD contro "Loonie", che mette a segno un modesto profit a +0,27%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,3989. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,3835. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,4143.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)