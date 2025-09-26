Milano 9:06
Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Frazionale rialzo per il cross USD contro "Loonie", che mette a segno un modesto profit a +0,27%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,3989. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,3835. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,4143.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
