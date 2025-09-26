Antitrust, Q&: sorpresi da sanzione, valutiamo impugnativa al Tar

(Teleborsa) - Q8
"desidera manifestare la propria sorpresa per l'esito della procedura, certa che il proprio operato si sia sempre attenuto al pieno rispetto della normativa vigente, compresa la disciplina in materia concorrenziale e di tutela del consumatore, nonché ai più alti standard di etica commerciale". Lo precisa l'azienda, in una nota, con riferimento alla notizia della decisione di condanna dell’Azienda nell'ambito del procedimento Antitrust I864
relativo ai costi dei biocarburanti.
L’Azienda, si legge nella nota, "si riserva di analizzare nel dettaglio le motivazioni del provvedimento, traendone le opportune conseguenze anche in termini di eventuale impugnativa innanzi al Tar".