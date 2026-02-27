Fabrizio Corona, ricorso in Corte d’Appello contro multa Consob per memecoin

(Teleborsa) - Fabrizio Corona
ha promosso opposizione presso la Corte di Appello di Milano
per la sanzione amministrativa da 200 mila euro ricevuta da Consob, chiedendo la sospensiva dell'efficacia del provvedimento.
La multa, arrivata a fine gennaio
, è legata alla promozione della memecoin $CORONA
. La sanzione è scattata perché l'offerta è stata effettuata da una persona fisica (mentre la norma UE richiede una persona giuridica/società) e senza la pubblicazione del necessario white paper informativo.
Durante il procedimento della Consob, l'ex re dei paparazzi non aveva assunto un atteggiamento collaborativo
, essendo al contrario rimasto inerte sia a seguito della ricezione del richiamo di attenzione, sia nel corso del procedimento non esercitando alcuna attività difensiva.