Consob sanziona Marta Maria Moga per offerta di criptoattività non conforme al MiCAR

(Teleborsa) -ha deliberato unapari anei confronti diper aver effettuato un'offerta al pubblico di criptoattività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, qualificabili come utility token ai sensi del MiCAR e denominati "Token MOGA", in violazione del MiCAR stesso.L'offerta di, effettuata da Marta Maria Moga tramite il sito internet www.intelligenza-ai.com, già bloccata con Delibera Consob del 19 febbraio 2025, non è stata promossa da una persona giuridica come richiesto dalla normativa applicabile, non è stata accompagnata dalla redazione di un White Paper conforme al MiCAR, né la signora Moga ha notificato alla Consob un White Paper conformemente al MiCAR e pubblicato siffatto documento conformemente al MiCAR stesso.