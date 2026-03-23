Trustpilot respinge la sanzione AGCM da 4 milioni: “Disaccordo totale, ricorso in arrivo”

(Teleborsa) - "Siamo in totale disaccordo con la decisione dell’AGCM, che ignora la realtà di come funziona Trustpilot. Trustpilot è una piattaforma aperta di feedback in cui il TrustScore di un’azienda riflette la qualità intrinseca del suo servizio e il coinvolgimento con la piattaforma garantisce che il sentiment dei clienti sia pienamente rappresentato. La fiducia si guadagna, non si compra, come dimostra il TrustScore medio di 4,4 sia per le aziende paganti che per quelle attive con piano gratuito in Italia. Applichiamo rigorosamente le regole contro gli inviti selettivi a lasciare recensioni e interveniamo laddove riscontriamo violazioni". È quanto dichiarato dall'azienda Trustpilot in merito alla sanzione di 4 milioni di euro inflitta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratica commerciale scorretta.



"Trustpilot - conclude la nota - è stata fondata sui principi di trasparenza e integrità. Rimaniamo saldi nella nostra missione di fornire una piattaforma affidabile dove consentiamo alle persone di condividere le loro esperienze autentiche con le aziende. Presenteremo un ricorso deciso contro questa conclusione errata".



(Foto: Giorgio Tomassetti on Unsplash)

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