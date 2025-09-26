Milano 15:08
Banco BPM, Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 6,92%

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 6,92% in Banco BPM. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 19 settembre 2025. La partecipazione è detenuta tramite Goldman Sachs International e altre quattro società controllate.

In particolare, l'1,84% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,05% sono contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza scadenza, il 4,59% sono Call options con scadenza compresa tra il 17 ottobre 2025 ed il 18 dicembre 2026; put options con scadenza compresa tra il 19 settembre 2025 ed il 17 dicembre 2027; lo 0,45% sono Contratti Swap con date di scadenza comprese tra l'08/06/2026 e il 19/09/2035; call options con scadenza compresa tra il 18 dicembre 2026 ed il 18 giugno 2027; Future con data di scadenza 16/10/2025.
